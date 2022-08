Angelina Jolie en Brad Pitt zijn zes jaar nadat ze uit elkaar gingen nog altijd niet klaar met elkaar. Hoewel de twee al drie jaar officieel gescheiden zijn, steggelen ze nog altijd over de kinderen en hun gezamenlijke bezittingen. In dat traject komt steeds meer naar buiten. Uit nieuw vrijgekomen FBI-papieren blijkt nu dat de actrice haar ex-man heeft aangeklaagd voor een aanval in hun privévliegtuig. Het is de eerste keer sinds het vermeende incident in 2016 dat er meer duidelijk over wordt.

Het verhaal is niet nieuw: kort nadat Jolie de scheiding in 2016 aanvroeg, kwamen al verhalen naar buiten over het vermeende incident. Destijds werd er veel geschreven over een ruzie die zou hebben plaatsgevonden tussen Pitt en een van de kinderen van het stel, Maddox. Daarbij zou de acteur hebben uitgehaald naar de toen vijftienjarige jongen en zou Jolie hebben ingegrepen. Deze verhalen werden echter nooit bevestigd.

In 2016 werd officieel niet bekendgemaakt dat het om Jolie en Pitt ging. De FBI maakte een anoniem rapport op over een ruzie in een privévliegtuig en schreef daarin over een 'Jane Doe' die het zou zijn overkomen. (In Amerika wordt 'Jane Doe' gebruikt als anonieme naam bij rechtszaken of als een lichaam niet geïdentificeerd kan worden.) Dit leidde tot een aanklacht, waar de FBI vervolgens geen zaak van maakte.

Jolie heeft aangegeven dat ze haar eigen getuigenis in wilde zien. Ook deze aanvraag deed ze anoniem, zo is te lezen in de documenten in handen van Puck News. "Mevrouw Doe heeft de achtergehouden informatie na jaren van proberen nog altijd niet mogen inzien. Terwijl dit gaat over de veiligheid van haar kinderen. De FBI heeft hiermee bewijs van leed achtergehouden."

Pitt zou Jolie door elkaar geschud hebben en haar bij haar hoofd hebben vastgepakt. Daarbij zou hij haar hebben uitgescholden en zijn uitgevallen tegen hun zoon Maddox. Waar de kinderen bij waren zou de acteur geroepen hebben dat Jolie "de familie heeft verwoest". De nu 47-jarige actrice zou onder andere een verwonding aan haar elleboog hebben opgelopen. En Pitt (nu 58) zou voor 25.000 dollar aan schade hebben veroorzaakt met het morsen van rode wijn omdat hij zo dronken was.

Het verschijnen van de details in de FBI-papieren is onderdeel van de afwikkeling van de scheiding. De wereldberoemde acteurs zijn officieel al uit elkaar: in 2019 kwam er een einde aan hun huwelijk. Maar omdat ze samen de ouders zijn van zes kinderen en onder andere ook een gezamenlijke wijngaard hebben, is de scheiding nog niet helemaal rond. Over de wijngaard wordt al jaren ruzie gemaakt en Jolie verkocht haar aandelen om van Pitt af te zijn. Daar loopt nu een andere rechtszaak over.

Pitt en Jolie in 2014 met hun kinderen Pax, Maddox, Shiloh, Vivienne en Knox. Pitt en Jolie in 2014 met hun kinderen Pax, Maddox, Shiloh, Vivienne en Knox. Foto: Getty Images

De kinderen van het stel zijn een belangrijk onderdeel van de ruzie tussen de twee. Jolie wil de volledige voogdij over de nog vijf minderjarige kinderen van het stel, terwijl Pitt denkt aan een gelijke verdeling. Dat de gegevens over de vlucht nu naar buiten komen, heeft ook te maken met deze zaak: Jolie probeert al jaren aan te tonen dat Pitt geen geschikte vader is.

Pitt en Jolie waren twee jaar getrouwd, maar al veel langer samen: bij de aankondiging van de scheiding in 2016 waren ze twaalf jaar een koppel. Jolie was al moeder van zoon Maddox en dochter Sahara toen ze een relatie kreeg met Pitt. Hij adopteerde de twee kinderen een jaar later. Samen kreeg het acteurskoppel nog vier kinderen: Pax, Shiloh en tweeling Vivienne en Knox.