De gemeente Peel en Maas is een invorderingstraject gestart voor de dwangsom van 250.000 euro die Peter Gillis moet betalen. De gemeente laat woensdag weten deze stap te nemen omdat de realityster nog niet heeft betaald.

Gillis' vakantieparkenbedrijf Oostappen Groep werd in mei gecontroleerd. Daarbij bleek dat er arbeidsmigranten op het vakantiepark De Berckt in Baarlo verbleven. Dat is in strijd met het bestemmingsplan van het park.

Oostappen Groep kreeg een dwangsom van 250.000 euro opgelegd die voor 11 juli betaald moest worden. Dit bedrag is nog niet betaald.

De gemeente Peel en Maas heeft Gillis inmiddels laten weten het bedrag nu te gaan invorderen. Volgens de procedure mag het vakantieparkenbedrijf reageren op het voornemen van de gemeente. Daarna volgt er een definitief invorderingsbesluit.

De gemeente kan overgaan op het sturen van een deurwaarder als de dwangsom na het definitieve besluit nog steeds niet is betaald. Gillis liet eerder in een reactie weten de dwangsom niet te willen betalen, omdat hij denkt "dat ze daar geen recht op hebben".

De familie Gillis is al lang in opspraak. Vorige week sprak het Openbaar Ministerie nog een officiële verdenking uit over Peter Gillis. Hij zou zijn vriendin Nicol Kremers hebben mishandeld.