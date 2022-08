Florence Pugh en Zach Braff hebben hun relatie eerder dit jaar beëindigd, zegt de actrice dinsdag in Harper's Bazaar. De 26-jarige Britse en de 47-jarige Amerikaan waren drie jaar samen. Wegens het grote leeftijdsverschil lag hun relatie vanaf het begin al onder een vergrootglas.

"We hebben geprobeerd de breuk privé te houden, omdat iedereen wel een mening had over de relatie", zegt de actrice.

De acteurs kregen een relatie nadat ze hadden samengewerkt aan de korte film In the Time It Takes to Get There. Paparazzi en roddelbladen berichtten al snel over het grote leeftijdsverschil tussen Pugh en Braff. De actrice noemt alle berichtgeving over hun relatie, van gefotografeerde privémomenten tot verzonnen nieuws, "ontzettend verkeerd".

"Ik vind niet dat ieder aspect van ons leven zomaar gezien mag worden en beschreven mag worden, simpelweg omdat we acteurs zijn", meent Pugh. "We hebben ons niet opgegeven voor een realityserie."

Voor hun relatiebreuk werkten Braff en Pugh nog samen aan de film A Good Person. Braff regisseerde deze film en schreef het script, Pugh kreeg de hoofdrol.