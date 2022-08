Dankzij zijn hersenoperatie gaat het een stuk beter met Ernst Daniël Smid, vertelt hij maandagavond in de uitzending van RTL Boulevard. De 69-jarige bariton heeft minder last van de symptomen van parkinson.

Smid onderging in juli een urenlange operatie, waarbij elektroden en een neurostimulator in zijn hersenen werden geïmplanteerd. "Daarna word je wakker en heb je een nieuwe wereld", vertelt hij.

Smid laat weten dat de ziekte hem een tijdlang depressief maakte. In 2021 speelde hij met Roán ten Cate de voorstelling Smelt, die is gebaseerd op zijn ervaringen met parkinson. De verfilming van dat stuk verschijnt mogelijk dit jaar al.

De zanger voelt zich nu "herboren". Hij trilt minder, praat beter en kan voorzichtig weer zingen. "Mijn hele gevoel van geluk hangt ervan af", zegt Smid. "Ik ben weer blij. Ik leef weer."

Boven op dat goede nieuws komt de bevalling van zijn dochter Coosje. Haar zoon Zonne Thomas Daniël is vernoemd naar onder anderen zijn opa. "Hij brengt de zon weer terug in ons leven", merkt Smid op. "Ik ben godsgelukkig dat ik sta waar ik nu sta. Vanaf nu kan het eigenlijk alleen maar beter gaan."

Herstel van parkinson is niet mogelijk, maar de symptomen kunnen via moderne technieken wel worden verminderd. Zo onderging tuinman en presentator Rob Verlinden eind 2019 een soortgelijke operatie. "Ik ben zo blij dat ik die keuze heb gemaakt", vertelde hij in april 2022 aan De Telegraaf. "Ik heb mijn leven weer teruggekregen. Iedere ochtend sta ik met een glimlach op."