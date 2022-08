Ezra Miller gaat in therapie nadat de acteur de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws kwam. In een verklaring aan Variety biedt hen excuses.

Miller, die meermaals werd gearresteerd wegens onder meer mishandeling en inbraak, zegt door een intense crisis te zijn gegaan. "Ik begrijp nu dat ik last heb van complexe mentale gezondheidsproblemen. Ik ben aan een behandeling hiervoor begonnen", aldus de The Flash-acteur.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die geraakt is door mijn gedrag uit het verleden. Ik ga er alles aan doen om weer gezond en productief te zijn."

Miller werd afgelopen week aangeklaagd voor een inbraak in mei in Vermont. De politie stelde vast dat er een paar flessen alcohol waren gestolen. Na onderzoek werd besloten Miller aan te klagen.

Eerder dit jaar werd de acteur in Hawaï gearresteerd voor het aanvallen van een vrouw in een karaokebar. Ook sloegen de ouders van een tiener alarm. Miller zou jarenlang intimidatie en drugs hebben gebruikt om hun kind te onderdrukken en in te palmen.

Miller, die onder meer in de Fantastic Beasts-filmreeks speelt, moet volgend jaar als The Flash te zien zijn in zijn eigen film. Het is nog niet duidelijk of Warner Bros. de film wil uitstellen of zelfs schrappen wegens de problemen rondom de acteur. De fantasy- en actiefilm is al opgenomen.

Waarom gebruikt NU.nl hen voor non-binaire personen?

NU.nl gebruikt de genderneutrale voornaamwoorden hen en hun voor non-binaire personen. Non-binaire personen voelen zich niet man of vrouw of niet uitsluitend man of vrouw. In plaats van hij en zij wordt nu vaak hen gebruikt, zoals in deze context ook opgenomen is in de Van Dale. Omdat NU.nl voor iedereen wil schrijven en niemand wil uitsluiten, gebruiken we voortaan voor non-binaire personen het voornaamwoord hen.