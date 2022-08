Jaimie Vaes heeft haar ex-verloofde Lil Kleine voor de rechter gesleept om een conflict over horloges uit te vechten. Kleine heeft volgens haar onterecht beslag gelegd op een horloge van Vaes. Dat meldt de advocaat van Vaes aan RTL Boulevard.

Jaimie Vaes zegt in haar serie Jaimie in the Vaes Lane dat haar ex beslag had laten leggen op een horloge dat hij aan haar had gegeven. Omdat het horloge volgens Vaes een cadeau is, kan haar ex er dus geen beslag op laten leggen.

Ook beweert Vaes dat Jorik Scholten, zoals Kleine echt heet, het horloge van Lío, de zoon van Vaes en Scholten, zou hebben teruggevraagd.

De advocaat van Vaes zegt tegen RTL Boulevard dat de procedure al enkele maanden loopt. Beide partijen konden eerst schriftelijk op elkaar reageren voordat de zaak op een zitting uitkomt.

Scholtens advocaat liet eerder al weten aan RTL Boulevard niet te willen reageren op het conflict. "We hebben er voor gekozen om even radiostilte te houden in deze zaak."