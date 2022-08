Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak tussen Olcay Gulsen en haar ex-schoonmoeder. De presentatrice werd in juni aangeklaagd wegens een niet-terugbetaalde rekening van 100.000 euro, terwijl zij zelf zegt juist geld uitgeleend te hebben. Dit weten we nu over de zaak.

Gulsens voormalige schoonmoeder beweert dat ze de presentatrice in 2015 twee keer een bedrag van 50.000 euro heeft geleend. Gulsens bedrijf SuperTrash verkeerde toen in financiële moeilijkheden. De modeketen werd in 2018 failliet verklaard. Volgens de advocaat van de ex-schoonmoeder heeft ze het geld - voor een groot deel afkomstig uit een erfenis - verstrekt aan de ex van Gulsen. Die stortte het geld weer op de rekening van de presentatrice.

De ex-schoonmoeder, die Gulsen naar eigen zeggen in 2013 voor het eerst heeft ontmoet, zegt het geld "in goed vertrouwen" te hebben uitgeleend. Het zou gaan om een mondelinge afspraak en er zouden twee stortingen van 50.000 euro zijn gedaan.

Gulsen zegt juist dat zij geld aan haar ex heeft geleend. Die lening zou ook de reden zijn geweest waarom ze tijdelijk uit elkaar waren. Dit geld werd uiteindelijk wel terugbetaald. Ze zou het via zijn moeder hebben teruggekregen.

In 2019, vier jaar na de vermeende lening, zou de schoonmoeder Gulsen hebben aangesproken over het volgens haar verschuldigde geldbedrag. Er wordt gesproken van druk en chantage richting Gulsen. De ondernemer zegt dat ze het bedrag alleen betaalt als kan worden bewezen dat het geld is geleend.

Eind juni stonden Gulsen en haar ex-schoonmoeder al tegenover elkaar in de rechtbank. Bram Mous, de advocaat van Gulsens ex-schoonmoeder, zei toen dat er mondelinge afspraken over een terugbetalingsregeling zijn gemaakt. Ook stelde hij dat zijn cliënte dit geld nog niet heeft ontvangen.

De ex-schoonmoeder heeft afschriften van de bedragen met daarbij de omschrijving 'lening'. Volgens Gulsens advocaat vormen die afschriften onvoldoende bewijs. De advocaat ontkent dat er sprake van een lening was en zegt dat de ondernemer de moeder van haar toenmalige vriend toen nog niet had ontmoet. Dat zou pas in 2016 zijn gebeurd en een lening in 2015 zou daardoor ongeloofwaardig zijn. Ook zou toen nog geen sprake zijn geweest van een schuld of geldtekort, omdat er in die tijd net een herfinanciering was geweest. Bovendien zouden zij en haar ex in 2015 een relatiepauze hebben ingelast.