Rachel Hazes was maandenlang afwezig na het overlijden van haar man André, vertelde dochter Roxeanne donderdagavond in Beste Zangers. Het zorgde ervoor dat de zangeres een intense vorm van heimwee kreeg. Daar heeft ze als volwassene nog altijd last van. Een verdrietig verhaal, dat juist door haar familie compleet onderuit wordt gehaald.

"Ik denk dat voor mij de grootste klap is gekomen op het moment dat mijn vader overleed en mijn moeder besloot om een boek te gaan schrijven. Toen heb ik haar negen maanden niet bij me gehad", vertelde Roxeanne Hazes in het televisieprogramma.

De zangeres vertelde haar verhaal, omdat haar partner was meegegaan naar de opnames van Beste Zangers in Spanje, iets wat eigenlijk niet mag. Het was voor haar een voorwaarde om mee te doen: Hazes zei amper te slapen en last te hebben van haar ademhaling door de extreme heimwee die ze ervaart als hij er niet bij is.

"Het is een opeenstapeling van een hoop trauma's, om te beginnen met altijd weg moeten op het moment dat je vader concerten moet geven. Dan ging ik naar een ander gezin", vertelde de zangeres ook. Soms waren dat hele fijne families, maar Roxeanne en André kwamen ook eens terecht bij een gezin dat graag naakt rondliep in huis. Als elfjarige vond de artieste het ingewikkeld om ineens naast een naakte man te zitten.

Haar openhartigheid ontroerde veel van de 875.000 kijkers en de zangeres ontving steunbetuigingen op sociale media. Maar waar veel mensen hoopten dat Roxeannes moeder Rachel zou schrikken en contact met haar dochter zou opnemen, trok Rachel naar sociale media.

Moeder en dochter liggen al jaren met elkaar overhoop en lange tijd sprak Roxeanne ook niet met haar broer André. Die band tussen broer en zus was hersteld en de twee zagen elkaar weer vaker. Maar sinds donderdag is het maar de vraag hoe het tussen de twee gaat: niet alleen Rachel keerde zich tegen Roxeanne, ook André sprak zich uit tegen zijn zus. En dat terwijl de zanger al lange tijd niets op sociale media plaatst.

"Vol verbazing hebben wij vandaag de diverse berichten gelezen over Roxeannes uitlatingen. Laten we het erop houden dat het vooral de rijke fantasie is van een toen nog jong meisje", zegt Rachel vrijdag tegen RTL Boulevard, waarna ze die woorden nog eens op Instagram herhaalt. Rachel neemt het haar dochter kwalijk dat ze haar verhaal op televisie heeft gedaan en niet in een gesprek met haar.

"Ma, met pijn in mijn hart en plaatsvervangende schaamte heb ik deze berichten vanuit het buitenland over je moeten lezen", schrijft André onder het bericht van zijn moeder. Volgens de zanger proberen mensen zijn moeder klein te krijgen. "Je hebt voor ons gezorgd en gevochten als een leeuwin toen we klein waren. Ik kan mij als één van jouw twee kinderen totaal niet vinden in de beweringen die er over je gedaan zijn."

André richt zich op sociale media niet direct tot zijn zus. Wellicht dat de twee wel contact hebben gehad, maar daar zien wij als publiek niets van. Binnen de familie is het in ieder geval een onderwerp waar voorlopig nog uitgebreid over wordt gepraat: vrijwel alle familieleden van Rachel hebben op sociale media geroepen dat moeder Hazes nooit iets verkeerd heeft gedaan.

Roxeanne houdt zich ondertussen totaal afzijdig in de discussie. De zangeres heeft op sociale media alleen geschreven over de uitzending en hoe dankbaar ze is voor alle liefde die ze ontvangen heeft op locatie en daarna. "Ik waardeer het echt heel erg dat jullie zulke mooie berichtjes sturen. Die woorden krijgen stuk voor stuk een mooi plekje in mijn hart. Ik ben in mijn verhaal niet alleen. Ik lees je en zie je! Dat is troostend, omdat ik weet dat dat voor anderen ook geldt."