Frank Jansen wil scheiden van Rogier Smit, maar dat wordt het hem onmogelijk gemaakt door de eisen van zijn nu nog echtgenoot. Rogier zou 10.000 euro alimentatie per maand eisen voor hij de scheidingspapieren ondertekent, schrijft De Telegraaf.

Donderdag ontmoeten de twee elkaar in de rechtbank om officieel een einde te maken aan een relatie van 21 jaar. Het koppel vecht al jaren in het openbaar de scheiding uit, maar tot de ondertekening van papieren kwam het nooit. Volgens Jansen komt dat doordat zijn ex het hem onmogelijk maakt.

"Ik heb Rogier de afgelopen tijd verschillende voorstellen gedaan, maar het is niet gemakkelijk om er met hem uit te komen. Hij is inmiddels toe aan zijn zesde advocaat. Rogier eist een torenhoge alimentatie, hij wil dat ik hem maandelijks 10.000 euro ga betalen", aldus Frank, die het absurd vindt dat hij zijn ex zou moeten onderhouden.

De twee tekenden enkele maanden voor hun publieke vechtscheiding nog een contract bij RTL. Waar ze voor SBS nog hoge kijkcijfers binnenhaalden, verliepen de opnames voor een nieuwe serie stroef. Rogier beweert volgens Frank dat hij inkomsten is misgelopen door de scheiding.

"Het is natuurlijk te zot voor woorden dat ik op mijn leeftijd voor hem moet blijven zorgen - en dat ben ik ook niet van plan. Ik vermoed dat de rechter over de financiële afwikkeling van ons huwelijk geen uitspraken zal doen. Dat moeten we met elkaar regelen. Ik stel me in dat opzicht ook heel soepel en vriendelijk op", zegt Frank.

Rogier wilde niet reageren op de uitspraken van zijn ex.