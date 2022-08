Tom Holland is de komende tijd niet op sociale media te vinden. De 26-jarige Spider-Man-acteur heeft een pauze ingelast om op zijn mentale gezondheid te bewaken, legt hij uit in een video op Instagram.

"Ik heb een socialemediapauze genomen voor mijn mentale gezondheid, omdat ik Instagram en Twitter te overprikkelend en overweldigend vind", vertelt Holland aan zijn 67,7 miljoen volgers.

"Ik kom in een neerwaartse spiraal terecht als ik online dingen over mezelf lees en dat is heel schadelijk voor mijn geestelijke toestand. Daarom heb ik besloten een stapje terug te doen en de app te verwijderen."

Holland maakte de video vooral ter promotie van het platform stem4, dat tieners met onder meer apps helpt met hun mentale gezondheid. "Er zit namelijk nog steeds een stigma op het praten over mentale gezondheid", vindt de acteur. "We moeten ons er juist niet voor schamen, al weet ik dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is."