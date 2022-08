Metallica-frontman James Hetfield en zijn vrouw Francesca gaan na een huwelijk van 25 jaar uit elkaar. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. De muzikant van de rockband zou de scheiding hebben aangevraagd.

Hetfield zou begin dit jaar de scheiding hebben aangevraagd. Het nieuws is nu pas naar buitengekomen. De reden van de scheiding is niet bekendgemaakt.

James en Francesca leerden elkaar in 1992 kennen. Ze trouwden in 1997 en samen kregen ze een zoon en twee dochters. De afgelopen jaren vertelde Hetfield regelmatig over zijn woedeproblemen en hoe zijn vrouw hem daarbij steunde. De twee voormalig geliefden zouden nog contact met elkaar hebben.