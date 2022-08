Michelle Branch is gearresteerd voor huiselijk geweld, meldt TMZ. De Amerikaanse zangeres zou haar echtgenoot Patrick Carney in het gezicht hebben geslagen. Buren belden donderdag de politie vanwege overlast.

De politie zou donderdag rond 2.00 uur naar het huis van Branch en Carney zijn gegaan vanwege een melding van overlast. Daar gaf Branch toe de 42-jarige muzikant tot twee keer toe in zijn gezicht te hebben geslagen. Carney had geen verwondingen.

Branch, die twintig jaar geleden in Nederland een hit scoorde met het nummer Everywhere, werd in hechtenis genomen. De zangeres is vervroegd vrijgelaten, omdat ze borstvoeding geeft aan haar baby van zes maanden oud.

Branch zou eerder op Twitter hebben gedeeld dat Carney, drummer van de band The Black Keys, is vreemdgegaan. Daarbij maakte de 39-jarige zangeres bekend dat zij en Carney niet langer samen zijn. Branch heeft de tweet later verwijderd.

Branch en Carney trouwden in 2019 en hebben samen twee kinderen. In 2018 verwelkomden ze hun zoon Rhys. In februari van dit jaar werd dochter Willie geboren. Branch heeft ook nog haar zeventienjarige dochter Isabelle uit een eerder huwelijk.