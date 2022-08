Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears, overweegt stappen te ondernemen tegen haar ex Kevin Federline. Hij heeft namens zijn cliënt verontwaardigd gereageerd op het door Federline op Instagram delen van een opname waarin de zangeres boos uitvalt tegen haar twee zoons.

Federline, die de vader is van de kinderen van Spears, zegt de opnames in overeenstemming met zijn zoons te hebben gedeeld. De video waarin Spears boos te horen is, zou zo'n vier jaar geleden zijn gemaakt toen haar zoons elf en twaalf jaar oud waren.

Federline schreef niet achterover te kunnen leunen terwijl zijn zoons "ergens van worden beschuldigd na alles wat ze hebben meegemaakt". Federline refereerde hiermee aan een bericht dat Spears eerder op de dag had gedeeld waarin ze haar onvrede uitte over het feit dat ze haar zoons zo weinig ziet. Ook dat bericht is inmiddels verwijderd.

In de filmpjes van Federline is te horen hoe Spears haar zoons streng toespreekt en onder meer respect eist, iets dat ze naar eigen zeggen niet krijgt, maar wel verdient. Federline noemde het "niet eens het ergste" wat zijn zoons zouden hebben meegemaakt met hun moeder.

Privacyschending

In een reactie op de gedeelde filmpjes laat de advocaat van Spears weten dat Federline met het delen van de privébeelden van zijn zoons, de "privacy en waardigheid van de moeder van zijn kinderen schaadt en zijn eigen kinderen - wiens privacy hij zou moeten respecteren - ook ondermijnt".

Advocaat Rosengart noemt het delen van de filmpjes daarnaast "wreed" en meent zelfs dat Federline de Californische wet zou hebben overtreden door beeldmateriaal te delen van Spears waarvan zij niet eens wist dat ze hierop te zien was.

Rosengart zegt dat hij samen met Instagram kijkt naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Federline zich voortaan aan de regels van het sociale medium houdt. Ook wordt gekeken naar het nemen van eventuele stappen tegen de ex-partner van Spears. "Wij verzoeken de heer Federline met enig fatsoen te handelen en op te houden met het publiekelijk bespreken van privéaangelegenheden, waar niemand bij gebaat is."