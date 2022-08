A$AP Rocky heeft in de Verenigde Staten meerdere nummer 1-albums op zijn naam staan, maar in Nederland kennen velen hem vooral als de vriend van Rihanna en de man die regelmatig in aanraking komt met justitie. De rapper wordt aangeklaagd voor een schietpartij en dat is niet voor het eerst.

Rakim Mayers, die in de New Yorkse wijken Harlem en The Bronx opgroeit, brengt voor zijn doorbraak als rapper tijd door in de gevangenis. In 2006 wordt de dan zestienjarige A$AP Rocky opgepakt, omdat hij tijdens een ruzie een wapen heeft afgevuurd. Hij zit twee weken in de gevangenis op Rikers Island, ook voor het handelen in drugs.

In 2012, als de rapper net zijn eerste grote successen heeft geboekt, komt hij binnen een maand tweemaal in aanraking met de politie. De eerste keer zou hij betrokken zijn geraakt bij een groepsgevecht op straat. Bij het andere incident valt hij samen met een vriend twee mannen aan die foto's van hem maken. De mannen namen foto's van de rapper toen hij in een verhitte discussie voerde met een ander. Uiteindelijk bekent de rapper een poging tot diefstal, omdat hij hun camera's probeerde af te pakken. Hij krijgt een boete en een taakstraf.

Bij een festival in Philadelphia in 2013 zou A$AP Rocky een vrouw in het publiek hebben geslagen. Hij wordt aangeklaagd voor mishandeling, maar de zaak wordt beëindigd als een getuige niet komt opdagen. Het vermeende slachtoffer laat het er niet bij zitten en klaagt hem nogmaals aan, omdat ze nog steeds lichamelijke ongemakken ervaart van de klap. De rapper ontkent haar te hebben aangeraakt, maar treft in 2015 wel een schikking met haar.

In datzelfde jaar ontstaat een conflict tussen A$AP Rocky en zijn voormalige manager. De rapper wordt aangeklaagd wegens contractbreuk, maar dient zelf ook een aanklacht in. Hij moet naar eigen zeggen nog geld krijgen. Uiteindelijk treffen ze in 2019 een schikking.

In 2019 beheerst A$AP Rocky enkele weken het wereldnieuws als hij in de Zweedse hoofdstad Stockholm betrokken raakt bij een vechtpartij en wekenlang achter de tralies moet zitten. De rapper deelt in eerste instantie zelf beelden van het voorval op Instagram. Hij zou samen met zijn entourage zijn lastiggevallen door twee mannen die hen achtervolgden en ook vrouwen op de billen hadden geslagen. Een van de twee mannen werd in elkaar geslagen en aangevallen met gebroken glas.

Volgens de rapper en zijn team ging het om zelfverdediging, maar hier gaan de Zweedse autoriteiten niet in mee. Hij moet zijn proces in de gevangenis afwachten en zijn tournee onderbreken. Zelfs toenmalig president Donald Trump mengt zich in de zaak en wil ervoor zorgen dat Zweden de rapper vrijlaat. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld voor mishandeling en moet hij een schadevergoeding van zo'n 1.250 dollar betalen. Ook krijgt A$AP Rocky een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Maar hij hoeft niet naar de cel, omdat hij voor het proces al een maand vastzat.

In april 2022 wordt A$AP Rocky door de politie van Los Angeles opgewacht en gearresteerd op het vliegveld wegens betrokkenheid bij een schietpartij in november 2021. Het vermeende slachtoffer verklaart door de rapper te zijn beschoten. Een dag na zijn arrestatie komt hij weer vrij na het betalen van een borgsom van ruim 0,5 miljoen euro. Kort daarna doet de politie een inval in de woning van de rapper. Daar treffen agenten meerdere wapens aan. Maar het wapen dat tijdens de schietpartij zou zijn gebruikt, zit daar niet tussen.

In de zomer van 2022 volgt een officiële aanklacht van Terell Ephron. Hij zegt ruzie te hebben gekregen met A$AP Rocky, waarna de artiest hem in zijn hand schoot. Ephron is ook bekend onder de naam A$AP Relli. Hij maakte deel uit van hetzelfde hiphopcollectief als A$AP Rocky. Volgens Ephron zijn er videobeelden van de schietpartij. A$AP Rocky moet op 17 augustus op een hoorzitting verschijnen.