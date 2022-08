Rapper A$AP Rocky is aangeklaagd vanwege een schietpartij waar hij in november 2021 bij betrokken was. De aanklacht komt van Terell Ephron, die vroeger net als de rapper lid was van het hiphopcollectief A$AP Mob, meldt entertainmentwebsite TMZ.

A$AP Rocky werd in april op het vliegveld van Los Angeles gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de schietpartij. Hij werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom van ruim een half miljoen euro.

Ephron, die vroeger bekendstond onder de naam A$AP Relli, heeft zich nu bekendgemaakt als het slachtoffer van die schietpartij.

In rechtbankdocumenten die TMZ heeft ingezien stelt hij dat de twee ruzie kregen, waarna Rocky een pistool trok. Vervolgens zou de rapper meerdere keren hebben geschoten op Ephron, die daarbij gewond raakte aan zijn hand.

Slachtoffer zegt nog steeds emotionele problemen te hebben

Ephron stelt dat hij nog altijd emotionele problemen heeft als gevolg van de schietpartij en eist een schadevergoeding. Hij beweert dat een groot deel van het schietincident op camera is vastgelegd.

Eerder liet een politiebron al aan TMZ weten dat er videobeelden van de schietpartij waren opgedoken. A$AP Rocky moet op 17 augustus op een hoorzitting verschijnen.