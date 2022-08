Peter Gillis moet vrijdag voor de rechter verschijnen op verdenking van mishandeling. Hoewel hij eerst ontkende, hebben hij en zijn vriendin Nicol Kremer nu tóch opgebiecht dat "een incident in de privésfeer heeft geleid tot inschakeling van de politie". Hoe zit dat precies?

Op 22 juli brachten RTL Boulevard en Shownieuws naar buiten dat Gillis in mei aangehouden is wegens mishandeling. Anonieme bronnen meldden aan RTL Boulevard dat de Massa is Kassa-ster een nacht in de cel heeft doorgebracht, omdat hij zijn vriendin Nicol Kremers zou hebben mishandeld.

Een woordvoerder van het OM bevestigde aan NU.nl dat een zestigjarige man op 29 mei om die reden in Ommel is aangehouden, maar wilde niet zeggen of het om de realityster gaat. Een vrouw van onbekende leeftijd is het slachtoffer.

Gillis en zijn vriendin noemden de berichtgeving op Instagram onzin. "Vandaag weer een heleboel media-aandacht voor de verhalen over ons", schreven de realitysterren. "Er klopt helemaal niets van." Ton van den Biezenbos, de advocaat van Gillis, wilde tegenover NU.nl helemaal niet ingaan op de geruchten.

Op 2 augustus gaven Gillis en Kremer tóch toe dat in mei iets is voorgevallen en dat Gillis om die reden aangehouden is. Het stel "betreurt dat een incident in de privésfeer heeft geleid tot inschakeling van de politie", liet hun advocaat toen wel weten.

Eerder werd bericht dat de geplande zitting op 12 augustus niet doorgaat. Het Openbaar Ministerie liet vorige week aan Shownieuws weten dat op die dag toch een zitting in de rechtbank van Den Bosch gepland staat. Gillis zal dan horen waarvan hij verdacht wordt. Daarnaast wordt er nog een zitting ingepland, waarbij Gillis' vriendin Kremers gehoord zal worden. Dat gebeurt op verzoek van Gillis en zijn advocaat.

Talpa vindt het kwalijk dat Gillis heeft gelogen tegen het bedrijf. "Peter en Nicol hebben hun privésituatie ook naar Talpa toe verzwegen. Dat valt niet goed te praten. Dit hebben we ze ook beiden kwalijk genomen. Hiervoor hebben ze excuses aangeboden", zei een woordvoerder tegen Shownieuws.

De start van een nieuwe reeks van Massa is Kassa op SBS6 staat op dinsdag 6 september gepland. Talpa en producent Concept Street willen niet ingaan op de vraag van NU.nl of de uitzendingen daadwerkelijk doorgaan.