Hans Klok gaat voorlopig nog niet trouwen met zijn verloofde Dann Stevens, meldt Shownieuws woensdag. Volgens de illusionist gaat het huwelijk wel door, maar is het nog onduidelijk wanneer precies. Het stel heeft het te druk.

De twee waren van plan elkaar deze zomer het jawoord te geven op het strand. "We hebben het te druk en we gaan ook nog twee weken op huizenjacht in Valencia, omdat we daar iets willen kopen", zegt Klok.

"Om überhaupt te kunnen trouwen, moet je eerst twee weken in ondertrouw zijn, en dat hebben Dann en ik nog niet geregeld. We kunnen dus niet eens trouwen!"

In de herfst zal het ook nog niet gebeuren, vertelt de illusionist. "Onze plannen moeten we op de lange baan schuiven, want ook dit najaar hebben we geen tijd voor een huwelijk, omdat we dan in de Amsterdamse Harbour Club optreden."

Begin dit jaar verloofde Klok zich op zijn verjaardag met Stevens.