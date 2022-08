Oud-wielrenner Lance Armstrong is na veertien jaar getrouwd met zijn vriendin Anna Hansen. De twee gaven elkaar het jawoord in Frankrijk, deelt de vijftigjarige Armstrong dinsdag op Instagram.

"Beste. Dag. Ooit. Ben getrouwd met de liefde van mijn leven", schrijft de voormalige sportman bij enkele foto's van de grote dag. "Het was een avond vol gelach en flink wat tranen van blijdschap."

Armstrong en Hansen zijn sinds 2008 een stel en hebben samen twee kinderen. In het bericht schrijft de oud-wielrenner dat zijn geliefde in al die jaren een grote steun voor hem is geweest.

Mogelijk doelt Armstrong daarmee op het feit dat hij in 2012 zijn Tour de France-titels kwijtraakte vanwege dopinggebruik. De afgelopen jaren had hij niet zonder haar overleefd, schrijft Armstrong. "Ik ben zo trots op het koppel dat we zijn geworden. Daar was werk, het echte zware werk, voor nodig en ik ben blij dat we dat hebben gedaan."

Voor Armstrong is het zijn tweede huwelijk. Van 1998 tot en met 2003 was hij getrouwd met Kristin Richard. Met haar heeft hij drie kinderen. Van 2005 tot en met 2006 was hij verloofd met zangeres Sheryl Crow.