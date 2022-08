Rapper Fetty Wap is maandag in New York aangehouden omdat hij vorig jaar een man met de dood zou hebben bedreigd. Hij wordt ervan beschuldigd in december herhaaldelijk tegen de man te hebben gezegd dat hij hem en iedereen om hen heen zou "vermoorden".

De doodsbedreiging gebeurde tijdens een videogesprek. De 31-jarige artiest, wiens echte naam Willie Maxwell is, zou daarbij een pistool hebben laten zien.

Eerder werd de artiest al aangehouden wegens een dronken straatrace. Ook werd de rapper vorig jaar al opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht deel uit te maken van een drugsbende.

Fetty Wap kwam op borgtocht vrij en moest zich van de rechter aan een aantal voorwaarden houden. Een van deze voorwaarden was dat hij geen wapen mocht bezitten.

Omdat de Trap Queen-rapper op de video toch met een pistool werd gezien, is hij opgepakt. Voor zover bekend zit hij nog steeds vast.