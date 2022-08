Yuki Kempees en zijn verloofde Lizzy van der Ligt zijn in verwachting van hun tweede kind. Dat maakten de Kris Kross Amsterdam-dj en de influencer bekend door middel van een video op Instagram.

"We houden nu al van je, hopelijk word je net zo mooi als Jagger", schrijven de twee bij een video waarop Van der Ligt dansend haar buik laat zien. Onder begeleiding van zijn nummer Meer Van Jou geeft Kempees een kus op de buik van zijn vriendin.

Van der Ligt en Kempees hebben samen al een dochter, Jagger. Zij kwam op 7 februari vorig jaar na "een extreme paar dagen" ter wereld.

De dj maakte in mei bekend dat hij zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd. "Je bent mijn klankbord en je bent altijd mijn allerbeste vriendin geweest. We zijn maatjes en lovers. Tijd voor de volgende stap: Let's get fucking married!", schreef hij destijds.

Kempees vormt samen met de broers Jordy en Sander Huisman het dj-trio Kris Kross Amsterdam. Met artiesten als Maan, Tabitha en Nielson scoorden ze hits met de liedjes Hij Is Van Mij, Moment en Ik Sta Jou Beter. Eerder dit jaar bracht de dj ook zijn eerste soloplaat INDY uit.