Ashton Kutcher is twee jaar geleden door een auto-immuunziekte tijdelijk doof en blind geweest. Ook raakte hij zijn evenwicht kwijt. Dat vertelde de 44-jarige acteur in Running Wild with Bear Grylls: The Challenge.

Kutcher noemt de aandoening een "vreemde, superzeldzame vorm van vasculitis (vaatonsteking, red.)" waardoor hij zijn zicht, gehoor en evenwicht verloor.

Hij wist niet of hij ooit nog zou kunnen zien, horen of lopen. "Ik heb geluk dat ik nog leef." De That '70s Show-acteur is inmiddels volledig hersteld.

Zijn ervaring heeft Kutcher anders naar het leven doen kijken, zegt hij. Volgens hem wordt het leven pas leuk als we tegenslagen vaker zien als lessen. "Dan dein je mee op de golven van je tegenslagen, in plaats van eronder door te gaan."

De Amerikaanse acteur is getrouwd met Mila Kunis. Samen hebben ze twee kinderen.