Koning Harald van Noorwegen is weer thuis. De 85-jarige vorst is ontslagen uit het ziekenhuis in Oslo nadat hij daar sinds vorige week woensdag werd behandeld voor een infectie.

De koning is "in goede conditie", laat het Noorse hof weten in een verklaring over het ontslag.

Harald werd woensdag met koortsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Een dag later maakte het hof bekend dat het om een infectie ging waarvoor de koning een behandeling met antibiotica moest ondergaan. Over het soort infectie zijn geen mededelingen gedaan. Zijn toestand was stabiel.

De Noorse koning werd afgelopen weekend nog in het ziekenhuis bezocht door zijn oudste dochter, prinses Märtha Louise, en haar negentienjarige dochter Maud.