Zangeres Froukje moet wennen aan de onregelmatigheid van haar drukke artiestenbestaan. Dat zei ze maandag in gesprek met collega-zangeres Wende Snijders tijdens het NPO Radio 1-programma Kunststof.

De twintigjarige Froukje beleeft momenteel haar eerste zomer als artiest, compleet met tournees en optredens tijdens festivals. Ze vindt vooral het gebrek aan ritme in dat nieuwe artiestenbestaan lastig.

"Ik moet wel wennen aan de onregelmatigheid", vertelde Froukje Veenstra, zoals ze voluit heet. "Ik heb niet veel rust of routine. Ik moet zoeken naar hoe ik dat dan moet doen."

"Een show van mij duurt maar een uur, maar dat is zó intensief", vervolgde ze. "Inmiddels kunnen we dat wel. We spelen dezelfde set de hele zomer lang, maar het is best vermoeiend. Na een show heb ik tijd nodig om weer ruimte te krijgen voor andere dingen."

Groter Dan Ik, het eerste nummer van Froukje, kwam begin 2020 uit. De zangeres is erg populair, vooral onder jongeren. In 2021 won ze de 3FM Talent Award.