Bronnen van Amerikaanse media weten het zeker: de relatie tussen Kim Kardashian en Pete Davidson is voorbij. Zelf heeft de realityster nog niet op de berichtgeving gereageerd en dat is bij haar niet uitzonderlijk.

Nieuwsmedia in de Verenigde Staten pakten afgelopen weekend groots uit met het bericht dat Kardashian en Davidson na een relatie van zo'n negen maanden uit elkaar zijn. Er kwam nog geen bevestiging van het stel. Bronnen stellen dat de twee te drukke schema's hebben en te vaak ver van elkaar zijn om de relatie te laten werken. Ze zouden geen ruzie hebben.

Sterren hebben er een handje van het einde van hun relatie niet te bevestigen met een verklaring, maar met een bezem door hun Instagram-profiel te gaan om oude foto's met hun ex te verwijderen. Maar Kardashian heeft haar foto's met Davidson op sociale media niet verwijderd. De romantische plaatjes die ze slechts drie weken geleden nog met hem postte, staan nog online en hetzelfde geldt voor vakantiefoto's van zo'n twee maanden terug.

Sinds de verhalen over de breuk is er op sociale media nog maar weinig van Kardashian vernomen. Haar laatste posts zijn vakantiekiekjes met haar kinderen en foto's waarop ze met twee dochters poseert in kleding uit de nieuwe lijn van Ye (haar ex-man en de vader van haar kinderen).

Hoewel Kardashian een van de meest besproken privélevens ter wereld heeft, reageert ze zelden tot nooit direct op geruchten of relatiebreuken. Als begin 2021 de geruchten aanzwellen dat haar huwelijk met Ye voorbij is, blijft het vanuit kamp Kardashian stil. Het nieuws wordt pas officieel bevestigd op het moment dat Amerikaanse media de documenten van de scheidingsaanvraag in handen krijgen.

Zelfs als Kardashian en Davidson op de sociale media van Ye regelmatig door de mangel worden gehaald, reageert ze maar heel af en toe in het openbaar. Haar ex-man laat zich geregeld laatdunkend uit over Davidson. Als hij vervolgens ook Kardashians keuzes als ouder van hun kinderen publiekelijk in twijfel trekt, is de maat voor haar vol. Ze schrijft in februari 2022 in een verklaring op Instagram dat ze het beste voorheeft met hun gezin, maar dat de rapper haar continu tegenwerkt.

Ook nu de breuk bekend is, houdt Ye zich niet stil. Op Instagram plaatst hij een zogenaamde voorpagina van The New York Times waarop staat dat Davidson op 28-jarige leeftijd is overleden. Hierbij noemt hij de komiek wederom 'Skete', de scheldnaam die hij al vaker voor hem gebruikte.

Dat Kardashian roddels maar zelden benoemt op sociale media, betekent overigens niet dat ze maar weinig van haar privéleven prijsgeeft. Maar daar kiest ze de lucratiefste momenten voor. Zo vertelt ze in de realitysoap The Kardashians (een opvolger van de serie Keeping Up With the Kardashians, die twintig seizoenen lang te zien was) uitgebreider over de scheiding en hoe de romance tussen haar en Davidson is opgebloeid.

We hoeven op korte termijn geen verklaring van Kardashian te verwachten. Maar wie wil weten hoe de relatie tussen de twee is stukgelopen, krijgt hier ongetwijfeld in september meer over te horen. Dan is namelijk het tweede seizoen van The Kardashians te zien.