Fred Durst is voor de vierde keer getrouwd. De zanger van Limp Bizkit heeft in Los Angeles het jawoord gegeven aan Arles, meldt TMZ op basis van een huwelijksakte.

Wanneer de 51-jarige Durst en Arles zijn getrouwd, is niet bekend. Huwelijksaktes van bekende mensen in Californië zijn slechts deels in te zien. Wel is bekend dat Arles de achternaam van de zanger heeft aangenomen.

De twee hebben al enkele maanden een relatie. In mei danste Arles samen met Durst op het podium tijdens een optreden in Pennsylvania.

Het derde huwelijk van Durst, met de Oekraïense Kseniya Beryazina, strandde eind 2019 na zes jaar. Daarvoor was de zanger enkele maanden getrouwd met Esther Nazarov. Ook gaf hij eerder het jawoord aan Rachel Tergesen, de moeder van zijn 22-jarige dochter. Samen met een andere vrouw heeft Durst een zoon.