Er is een vonk overgeslagen tussen Jaimie Vaes en dj en modeontwerper Afshin Momadi. "Ik vind hem heel erg leuk", antwoordde ze zaterdag op de vraag van RTL Boulevard of ze verliefd is.

"Wij kennen elkaar al heel lang, een jaartje of twaalf. Hij is een heel goede vriend van mij. Ik had geen behoefte aan een relatie, maar het is zo gelopen", vertelde de ex-verloofde van Lil Kleine.

"Als je partner ook je beste vriend is, dan voel je je zo op je gemak. En dat heb ik nu met hem. Hij is er in heel veel fasen van mijn leven bij geweest. De leuke en ook de minder leuke dingen. Dus voor dit moment vult hij mij heel goed aan.''

Momadi woont in Berlijn, Barcelona en Ibiza. Hij is onder meer dj bij collectief IAM. Ook is hij de medeoprichter van kledingmerk 9N1M SENSE.

Onderzoek naar Lil Kleine loopt nog steeds

De relatie tussen Vaes en Lil Kleine, waar ze tot begin dit jaar mee was, liep stuk toen er beelden opdoken waarop te zien is dat de rapper haar met haar hoofd tussen een autodeur klemt. Vlak daarna brak Vaes met Jorik Scholten, zoals de artiest heet.

Kort nadat de beelden opdoken, startte het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek naar Scholten. Het OM liet toen weten de rapper te verdenken van een poging tot zware mishandeling van zijn verloofde. Het onderzoek loopt nog steeds.

Vlak voor het incident werd Lil Kleine nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Vaes liet begin april in een interview op televisie weten dat ze aangifte tegen haar ex had gedaan.