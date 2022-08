Mike Tyson is nog altijd niet blij met de serie Mike die over zijn leven is gemaakt. De oud-bokser stelt dat streamingdienst Hulu zijn "levensverhaal heeft gestolen", maar hem daar geen financiële vergoeding voor heeft gegeven.

"Laat Hulu je niet voor de gek houden", schrijft de 56-jarige Tyson zaterdag op Instagram. "Ik steun hun verhaal over mijn leven niet. Het is niet 1822. Het is 2022. Ze hebben mijn levensverhaal gestolen en me niet betaald. Voor Hulu-managers ben ik gewoon een n***r die ze op de veiling kunnen verkopen."

In februari 2021, toen de serie werd aangekondigd, sprak Tyson ook al zijn ongenoegen uit.

Showrunner Karen Gist vertelde vorige week tijdens Hulu's Television Critics Tour-panel over de serie. Ze zei dat het de bedoeling was om een zo neutraal mogelijke serie over de bokser te maken.

"We wilden gewoon een onbevooroordeeld verhaal vertellen en het publiek laten beslissen over wat ze denken of voelen", zei Gist. "We hopen dat mensen na het zien van de serie iets hebben om over na te denken."

Tyson kwam in april nog in het nieuws. De oud-bokser had op een vlucht van San Francisco naar Florida een medepassagier in het gezicht geslagen. Volgens omstanders werd Tyson herhaaldelijk lastiggevallen door de man.