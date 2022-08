John Legend en Ye waren lange tijd goed bevriend, maar hun relatie is bekoeld sinds de rapper een gooi deed naar het presidentschap. Legend was het niet eens met de politieke keuzes van Ye, waardoor hij afstand van hem nam.

De rapper betuigde openlijk zijn steun voor toenmalig president Donald Trump en besloot ook zichzelf kandidaat te stellen tijdens de verkiezingen van 2020.

"We zijn niet meer zulke goede vrienden als voorheen", vertelt Legend in de podcast The Axe Files. "Eerlijk gezegd komt dat omdat ik het niet begreep dat hij aanhanger was van Trump en zelf ook president wilde worden. Dat werd een te beladen onderwerp en het zat onze vriendschap in de weg."

"Ye was daar teleurgesteld over, en dat begrijp ik ook. Sindsdien zijn we niet meer zo hecht", aldus de zanger, die zelf een supporter is van de Democratische president Joe Biden.

Legend en Ye leerden elkaar in 2004 kennen in de studio. De zanger was toen nog niet doorgebroken, maar werkte wel aan eigen muziek en schreef ook liedjes voor anderen, terwijl Ye (toen nog Kanye West) wel al een gevestigde naam was. De rapper deed zelfs de suggestie voor de artiestenaam John Legend (de zanger heet voluit John Stephens). Uiteindelijk huurde Ye Legend om vocalen te verzorgen op een van zijn liedjes en werd de rapper de producer van Legends debuutalbum Get Lifted.

Ook privé gingen ze veel met elkaar om. Zo vroeg Ye aan Legend om zijn hit All of Me te zingen op zijn huwelijk met Kim Kardashian.