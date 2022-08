Frank en Rogier vormden ooit een succesvol televisieduo in programma's als Paleis voor een Prikkie, maar tegenwoordig horen we alleen nog maar over ze als het om hun vechtscheiding gaat. De scheidingspapieren zijn nog altijd niet ondertekend en de twee gooien met modder in de media. Vandaag zien ze elkaar in de rechtbank. Waarom heeft dit verhaal zo'n lang verloop en wat is er gebeurd tussen de twee interieurstylisten?

Het is 2009 als de televisiekijker kennismaakt met Frank en Rogier. Het stel bestaat uit Frank Jansen (inmiddels 76) en Rogier Smit (nu 47) en wordt voor Bij ons in de PC gevolgd in het dagelijks leven.

Het duurt dan tot 2017 voor het duo terugkeert op televisie. Frank en Rogier maken hun rentree in het SBS6-programma Steenrijk, straatarm, waarin ze van inkomen ruilen met een gezin dat weinig te besteden heeft.

De twee gaan vanaf 2018 in Paleis voor een Prikkie mensen met een kleine portemonnee helpen. Met een budget van 250 euro proberen Frank en Rogier het huis van de deelnemers zo goed mogelijk en naar hun wensen op te knappen. Gemiddeld kijken zo'n 800.000 mensen naar het eerste seizoen.

In 2019 maken Frank en Rogier een overstap naar RTL, waar ze een contract tekenen voor drie jaar. Maar voordat de opnames van hun eerste programma daar überhaupt kunnen beginnen, barst de bom. Volgens Frank is de roem zijn eega naar het hoofd gestegen en doet hij heel naar tegen hem. Rogier zou alleen bij hem zijn voor zijn geld, zo stelt Frank. Rogier haalt op zijn beurt uit naar zijn partner: Frank is helemaal niet rijk - althans niet voor het tekenen van het RTL-contract - en toont beelden van Franks huis in Frankrijk, dat er volgens Rogier armoedig uitziet.

Door hun samenwerking met RTL wordt een streep gehaald. Het lijkt niet meer goed te komen tussen de twee. Los van elkaar geven Frank en Rogier diverse interviews, waarin ze te kennen geven in een flinke ruzie te zijn beland en dat een scheiding aanstaande is.

Erg soepeltjes verloopt de breuk niet. Het voormalige koppel heeft samen twee honden. De zorg voor hun huisdieren Brownie en Coco leidt tot een nieuw conflict. Coco bleef bij Frank en Brownie bij Rogier, maar laatstgenoemde wil ook Coco zien en stapt naar de rechter.

Met hulp van de rechter lukt dat: Rogier mag Coco twee keer per week zien. Deze regeling geldt tot de scheiding van het stel juridisch is afgerond. Maar Rogier lijkt zich niet aan de afspraak te houden en komt volgens Frank helemaal niet bij hem langs om de hond op te halen.

Volgens Frank maakt Rogier zich schuldig aan pestgedrag. Hij laat beslag leggen op de rekening van zijn ex-partner, omdat hij meent dat Frank geld wegsluist. De rechter heft dat beslag snel weer op.

Twee jaar na de breuk is hun scheiding nog altijd niet rond, want Rogier ondertekent de scheidingspapieren maar niet. Althans, dat zegt Frank. Dat hijzelf veel tijd doorbrengt in Frankrijk en Rogier inmiddels richting het noorden van Nederland is verhuisd, maakt het er misschien ook niet makkelijker op. "Ik hoop dat alles nu rond komt", zegt Frank in gesprek met Weekend. "Ik eis van Rogier geen geld. Ik vraag al een paar jaar om gewoon een handtekening te zetten, maar dat doet hij maar niet." Rogier eist op zijn beurt wel geld: volgens zijn ex zou hij 10.000 euro per maand eisen.