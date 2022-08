Loretta Schrijver is vanaf volgende maand weer te zien in het RTL 4-programma Koffietijd. De presentatrice, die lange tijd uit de roulatie was nadat bij haar een beginnende vorm van darmkanker was geconstateerd, keert op 12 september terug.

"Velen van jullie hebben de afgelopen maanden berichtjes gestuurd en gevraagd naar een update. We kunnen melden dat het heel goed gaat met haar en dat ze daarom dus gewoon weer aan tafel komt zitten", laat de redactie van Koffietijd via sociale media weten.

De 66-jarige Schrijver ging vorig jaar mei voor het eerst onder het mes vanwege een verdacht plekje. In juni werd duidelijk dat het om darmkanker ging.

Begin dit jaar werd ze opnieuw opgenomen voor een hersteloperatie.