De Britse prins Harry is opnieuw naar de rechter gestapt om een beslissing van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aan te vechten. Dat ministerie besloot in januari dat de hertog van Sussex in zijn geboorteland niet zelf mag betalen voor politiebeveiliging.

De prins richt zijn pijlen in de nieuwe zaak ook op de Metropolitan Police, bevestigt een Brits gerechtshof aan Newsweek. Die is namelijk verantwoordelijk voor de beveiliging van de koninklijke familie.

Harry verloor zijn beveiliging toen hij en zijn vrouw Meghan Markle in 2020 besloten terug te treden als werkende leden van het Britse koningshuis. Daarop wilde de prins graag zelf voor zijn beveiliging betalen, maar het ministerie wil geen informatie van inlichtingendiensten delen met andere veiligheidsinstanties.

De vele media-aandacht voor hem en zijn vrouw Meghan en het gevoel van onveiligheid als gevolg daarvan waren de belangrijkste redenen dat de prins zich terugtrok en naar de Verenigde Staten is verhuisd.

Zo'n twee weken geleden boekte Harry al een overwinning in de eerste zaak die hij over zijn beveiliging heeft aangespannen. Het hof bepaalde toen dat er in ieder geval een hoorzitting komt over de beslissing dat Harry niet zelf mag betalen voor politiebeveiliging. De datum van deze zitting is nog niet bekend.