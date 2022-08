Katie Melua is in verwachting van haar eerste kindje. De Britse zangeres maakte het nieuws bekend op Instagram.

De 37-jarige Melua plaatste een video waarin ze met een babybuik het podium oploopt voor een optreden in Zwitserland. Ook plaatste ze een groepsfoto met haar tourcrew.

"Dit wordt mijn eerste tour met een babybuik", schrijft ze op Instagram. "Ik kan bijna niet geloven dat ik dat heb opgeschreven."

Het is niet bekend wie de vader wordt van het kindje. Melua was eerder getrouwd met motorcoureur James Toseland. In 2020 eindigde hun huwelijk na acht jaar.

Melua is onder meer bekend van het nummer Nine Million Bicycles uit 2005.