Bibi Breijman is voor het eerst uitgebreid ingegaan op het vreemdgaan van haar partner Waylon. In een video op YouTube zegt de influencer dat zij de enige is die de zanger mag veroordelen voor zijn affaires.

Begin juni bracht juicevlogger Yvonne Coldeweijer naar buiten dat Waylon was vreemdgegaan terwijl Breijman in verwachting was van hun tweede kind. De zanger gaf zijn misstap toe en sprak van "demonen in zijn hoofd" waar hij aan moest werken.

Breijman vertelt dat ze veel reacties heeft ontvangen van mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Dat sterkte haar om nu zelf te reageren. "Ik vind het zo lief van die vrouwen dat ze dit met mij wilden delen. Het is iets wat zo vaak voorkomt, maar er hangt zo'n taboe en zo'n schaamte op als je kiest voor je gezin. Ik heb zo veel gelezen dat je alleen sterk bent als je wegrent van de situatie en voor jezelf kiest."

"Maar voor jezelf kiezen houdt toch veel meer in dan met je kinderen gaan rennen? Ik vind het zo oneerlijk en niet passen bij deze tijd. Waarom is het een taboe? Dat snap ik gewoon niet. Daar kan ik heel erg boos om worden. En ik ben ook heel erg boos op m'n vent", aldus Breijman.

De 31-jarige influencer vertelt dat ze ook veel negatieve reacties heeft ontvangen. Bijvoorbeeld toen ze op Vaderdag, enkele dagen nadat de affaire aan het licht kwam, onflatteuze foto's van Waylon plaatste. "Het is toch goed als ik me na twee dagen goed voel bij het plaatsen van kutfoto's van Willem (de echte naam van Waylon, red.)? Ik voelde me daar op dat moment even goed bij."

Breijman zegt dat er een tijd is van loslaten en vooruitkijken. "Ik heb zelf voor deze man gekozen. Ik weet dat het een aparte is, dat is gewoon zo. Ik heb voor deze man gekozen als de vader van mijn kinderen en daar sta ik nog steeds heel erg achter. Het is aan niemand om hem te veroordelen, behalve mij, want hij heeft mij dit geflikt."