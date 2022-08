Jane Fonda vertelt in een interview met Vogue dat ze niet weet of ze weer een facelift zou ondergaan als ze haar leven opnieuw zou mogen beginnen. De 84-jarige actrice, die ondanks haar hoge leeftijd bekendstaat om haar jonge uiterlijk, is zich bewust van de verslaving die zo'n ingreep teweeg kan brengen.

"Ik heb een facelift gehad, maar ik ben ermee gestopt omdat ik er niet zo vervormd uit wil zien. Ik ben er ook niet trots op dat ik er eentje heb gehad", zegt Fonda.

"Ik weet niet of ik het weer zou doen als ik opnieuw zou mogen beginnen. Maar ik heb het wel gedaan, dat geef ik toe. Daardoor weet ik dat je er verslaafd aan kan raken. Dus doe het niet."

Volgens de voormalige fitnessgoeroe zijn er genoeg andere manieren om er jong te kunnen blijven uitzien. "Ik onderga niet veel gezichtsbehandelingen, ik geef niet veel geld uit aan gezichtscrème of zo, maar ik blijf wel gehydrateerd", vertelt de Grace and Frankie-actrice.

"Ik slaap, ik beweeg, ik blijf uit de zon en ik heb goede vrienden die me laten lachen. Lachen werkt ook heel goed."