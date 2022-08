Zangeres Demi Lovato, die in mei 2021 aangaf aangesproken te willen worden met hen en die (they/them), laat in podcast Spout weten dat ze ook is teruggekeerd naar het gebruik van zij en haar als persoonlijke voornaamwoorden, meldt onder meer CNN.

Lovato meldt in haar biografie op Instagram dat ze met alle vier de voornaamwoorden kan worden aangesproken.

De dertigjarige zangeres verwees destijds naar zichzelf als non-binair persoon (geen man, maar ook geen vrouw), maar legt nu uit dat ze bovenal een "fluïde persoon" is. "In mijn gender, seksualiteit, muziek en creativiteit", aldus de Amerikaanse.

Waar ze eerder een balans voelde in haar "feminiene en masculiene energie" en zichzelf niet zozeer vrouw, maar vooral mens voelde, is dat nu veranderd. "De laatste tijd voel ik me meer feminien", vertelt Lovato in de podcast.

De zangeres wil graag onderstrepen hoe belangrijk het is om te beseffen dat persoonlijke voornaamwoorden in het algemeen een leerproces zijn voor velen. "Niemand is perfect", stelt Lovato. "Iedereen maakt weleens fouten met persoonlijke voornaamwoorden, maar uiteindelijk draait het allemaal om respect.".

Lovato brak op zestienjarige leeftijd door met een rol in Disneys Camp Rock. In Nederland scoorde de artiest hits met nummers als Heart Attack, Solo, No Promises en Échame La Culpa.