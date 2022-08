Peter Gillis en zijn vriendin Nicol Kremers hebben toegegeven dat er in mei iets is voorgevallen waarbij de zestigjarige realityster is aangehouden. Dat meldt hun advocaat dinsdag aan De Stentor. Eerder ontkende het koppel nog dat er iets is gebeurd.

Het stel "betreurt dat een incident in de privésfeer heeft geleid tot inschakeling van de politie", laat hun advocaat weten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Gillis vervolgen. Maar dat zou volgens de advocaat "tegen de wil van alle betrokkenen zijn".

Eerder bevestigde het OM dat op 29 mei een zestigjarige man is aangehouden wegens mishandeling in Ommel. Een vrouw van onbekende leeftijd zou het slachtoffer zijn. Verder wilde het OM er niets over kwijt. Gillis en zijn vriendin ontkenden tot dinsdag alle berichtgeving.