Ze leerden elkaar kennen op de schaatsbaan, werden al snel smoorverliefd en woonden samen, maar delen binnenkort alleen nog maar het ijs. De relatie tussen Jutta Leerdam en Koen Verweij is na vijf jaar over, maakte het voormalige schaatskoppel maandag bekend. Hoe verliepen hun jaren samen?

Leerdam en Verweij leerden elkaar in 2017 kennen op het ijs in Thialf in Heerenveen. "Je hield je schaats omhoog en riep: 'Hé, kleine!' Ik vond dat stiekem heel leuk, maar liet het niet merken", vertelt Leerdam in 2020 in LINDA.

De schaatsster was toen achttien jaar, Verweij was 26. "Ik wist wel dat ze jonger was dan ik, maar zó jong?", zegt Verweij. "Dat zei ik in het begin ook: dan denk ik dat we elkaar over een paar jaar nog maar eens moeten tegenkomen."

De twee besloten op date te gaan en gingen uit eten in Scheveningen. "Van mijn kant was de vonk toen al wel overgeslagen", zegt Leerdam. Een week later volgde hun eerste zoen.

"In eerste instantie viel ik natuurlijk op haar uiterlijk", vertelt Verweij over Leerdam. "Ze is fantastisch mooi, maar heeft ook iets heel schattigs in haar gezicht. Ze is bovendien zorgzaam en heel volwassen voor haar leeftijd. We voelen elkaar goed aan. Er is ook nooit ruzie."

"Hij heeft het imago van een rebel, een bad boy", zegt de schaatsster op dat moment over haar vriend. "Maar hij is enorm lief voor de mensen om zich heen. Ontzettend zorgzaam voor zijn moeder en zusje en mij."

Verweij een goede leermeester voor Leerdam

Twee jaar na hun eerste ontmoeting besluit het stel te gaan samenwonen. Leerdam woonde toen nog thuis en verhuisde vanuit het ouderlijk huis in 's Gravenzande naar Heerenveen. "Maar ik had daar toch naartoe gemoeten, voor mijn carrière", aldus de topsporter in LINDA. "Het maakte de overgang wel een stuk makkelijker, om het samen te doen."

Hoewel ze hetzelfde carrièrepad delen, vertelt Leerdam in 2018 aan Schaatsen.nl dat ze hun topsport niet te veel tussen hen in willen laten staan. "Ik kan gewoon veel van zijn ervaringen leren en hij zegt ook wat ik vooral níét moet doen. Koen is daarin wel een goede leermeester voor mij."

Toch besluit het koppel in 2020 samen de schaatsploeg Team Worldstream te starten. Waar Verweij door rugblessures wordt geteisterd, zit de carrière van Leerdam wél in de lift. In april 2022 vertrekt ze naar Jumbo-Visma, wat ook het einde betekent voor hun gezamenlijke schaatsploeg.

Jutta Leerdam en Koen Verweij samen in actie op het ijs. Jutta Leerdam en Koen Verweij samen in actie op het ijs. Foto: ANP

Net samen een villa gekocht

Ze raken elkaar op de 'werkvloer' niet uit het oog, want beiden blijven trainen in Thialf. Ze kopen er zelfs een vrijstaande villa op loopafstand van het ijsstadion, meldt Bekende Buren.

De vraag is hoe de sfeer nu zal zijn in Thialf, want Verweij en Leerdam zijn op initiatief van de schaatsster uit elkaar, meldt het voormalige schaatskoppel maandag op Instagram.

"Ik ben Koen dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad", schrijft Leerdam. "Toch heb ik onlangs de beslissing genomen om een punt achter onze relatie te zetten. We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de match die we ooit waren. Ik gun hem het allerbeste."