Jutta Leerdam en Koen Verweij hebben na een relatie van vijf jaar besloten uit elkaar te gaan. De wereldkampioene sprint is Verweij dankbaar voor de mooie jaren, zo schrijft ze maandag op Instagram.

Leerdam maakt in haar Instagram Story duidelijk dat het besluit door haar is genomen. "Ik ben Koen dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad. Toch heb ik onlangs de beslissing gemaakt om een punt achter onze relatie te zetten. We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de match die we ooit waren. Ik gun hem het allerbeste."

Ook Verweij heeft een reactie op Instagram geplaatst. "Jutta heeft onlangs besloten om er een punt achter te zetten. Ze heeft me veel nieuwe dingen en inzichten bijgebracht en hopelijk ik haar ook. Ik ben trots en dankbaar voor alle reizen, lessen en momenten die we samen hebben mogen delen. Ik kijk met een glimlach terug naar de bijzondere periode uit ons leven die we met elkaar hebben gedeeld. Ik zal altijd van Jut blijven houden."

De 31-jarige Verweij en de 23-jarige Leerdam maakten in 2017 bekend een relatie te hebben. Leerdam schrijft nu dat ze zich volledig wil focussen op haar carrière. "Ik hoop dat men het laat rusten en mijn privacy hierin respecteert."