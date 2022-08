Pianist Wibi Soerjadi heeft afgelopen weekend officieel zijn vriendin Nirthe voorgesteld aan Nederlandse pers. De twee blijken al ruim een jaar samen te zijn en sinds kort samen te wonen.

"Bewust heb ik haar op de achtergrond gehouden en kom ik er vandaag officieel mee naar buiten. Voor ons was het belangrijk dat we elkaar eerst goed hebben leren kennen. En dat hebben we gedaan. We zijn pas op vakantie geweest naar Bonaire, dat was zo bijzonder", aldus Soerjadi in gesprek met De Telegraaf.

De 52-jarige pianist wil niet te veel kwijt over zijn vriendin, al vertelt hij wel dat ze jonger is dan hij. "Maar we hebben afgesproken dat ik daarover niet in detail zou treden. Wie weet wat de toekomst ons allemaal gaat brengen. Ik sta overal voor open."

Ook het vaderschap sluit hij niet uit, al zijn ze nu eerst aan het genieten van een leven met z'n tweeën. "Sinds vorige week wonen we samen. Nirthe is bij me ingetrokken, een geweldig moment voor ons samen. Het is veel gezelliger om met elkaar onder één dak te wonen. Ik heb een hele lange tijd alleen in het huis gewoond. De dag dat Nirthe bij mij kwam wonen, voelde gelijk goed."