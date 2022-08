Crystal Renay, de vrouw van singer-songwriter Ne-Yo, heeft op Instagram een lang bericht gedeeld waarin ze zegt dat de zanger haar jarenlang ontrouw is geweest. Renay spreekt van bedrog met "vele vrouwen" in de acht jaar dat ze samen zijn.

"Acht jaar aan leugens en bedrog. Zeggen dat ik bedroefd en verontwaardigd ben, is een understatement", schrijft Renay. "Ik heb hier drie prachtige kinderen uit gekregen, maar verder niets anders dan verspilde jaren en pijn in mijn hart."

De timing van het nieuws is opmerkelijk: het stel kondigde in 2020 aan te gaan scheiden na een huwelijk van vier jaar, maar kwam terug van dat besluit. In april van dit jaar gaven de twee elkaar opnieuw het jawoord om hun liefde te bezegelen.

De zanger, bekend van hits als Miss Independent en So Sick, heeft via een verklaring op Twitter gereageerd op het bericht van zijn vrouw. "In het belang van onze kinderen zullen mijn familie en ik onze uitdagingen achter gesloten deuren aanpakken. Ik vraag op dit moment de privacy van mij en mijn familie te respecteren."