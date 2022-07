Jane the Virgin-actrice Gina Rodriguez is zwanger. Dat maakt de 38-jarige actrice op haar verjaardag bekend in een emotionele video op haar Instagram-pagina. Rodriguez en haar echtgenoot Joe LoCicero verwachten hun eerste kind.

"Deze verjaardag is anders", schrijft Rodriguez bij een video met beelden van haar en LoCicero. Uiteindelijk komen ze samen met een positieve zwangerschapstest in beeld. Op de achtergrond klinkt het nummer You Are The Reason van de Britse zanger Calum Scott.

Rodriguez brak wereldwijd door met haar hoofdrol in Jane the Virgin. In de serie speelt zij een maagd die per ongeluk zwanger raakt door een medische fout van haar gynaecoloog.

De komische dramaserie liep van 2014 tot 2019. In 2015 ontving Rodriguez een Golden Globe voor haar rol in de reeks.