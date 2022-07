NPO Radio 2-dj Emmely de Wilt is zaterdag live tijdens haar show verrast door familie en vrienden die voor haar een vrijgezellenfeest hadden georganiseerd. "What the hell is dit? Er komen ineens allemaal mensen, onder wie mijn moeder, in de studio", reageerde de dj.

De presentatrice was met stomheid geslagen door de verrassing, is te zien in een video van de radio-uitzending die ze op Instagram heeft gedeeld.

"Oké, ik weet even niet zo goed wat ik moet doen. Is dit mijn vrijgezelle?", vroeg ze zich hardop af toen haar familie en vrienden de studio betraden.

Nadat De Wilt met ballonnen was opgehaald, werd ze naar een hotel gebracht. Daar kreeg ze een suite met een vliegtuigcockpit erin. "Wat is dit?!", zei ze later op de dag in haar Instagram Stories. Op het sociale medium is te zien dat ze daarna naar een gamehal ging en oesters at.

Op 5 september trouwt de presentatrice in Italië "met haar grote liefde", vertelde ze nog gauw voor ze de studie verliet. Collega Martine ten Klooster nam de show van haar over.