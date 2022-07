Maxime Meiland is zaterdag getrouwd met haar partner Leroy Molkenboer. Het tweetal gaf elkaar het jawoord in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest, zo meldt RTL Boulevard. Het entertainmentprogramma was zaterdag bij de plechtigheid aanwezig.

De jongste dochter van de bekende realityfamilie Meiland werd door haar moeder Erica Renkema naar het altaar begeleid. Vader Martien Meiland en zus Montana waren vervolgens de getuigen van het jawoord.

Maxime Meiland (26) en Molkenboer (30) zijn inmiddels twee jaar bij elkaar. Ze hebben samen een dochter, Vivé, die in september 2021 werd geboren.

Meiland heeft ook nog een dochtertje uit een eerdere relatie: Claire. In maart van dit jaar vroeg cameraman Molkenboer de realityster ten huwelijk.