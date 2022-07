De Amerikaanse acteur Will Smith heeft vrijdag in een video excuses aangeboden aan comedian Chris Rock en zijn naasten. Smith sloeg Chris Rock in maart tijdens de uitreiking van de Oscars in het gezicht. Chris maakte even daarvoor een grap over het kale hoofd van Jada Pinkett Smith, de echtgenote van Will Smith.

78 Will Smith reageert op incident Oscars: 'Chris, het spijt me'