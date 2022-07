Will Smith heeft op YouTube een video geplaatst waarin hij zijn excuses aanbiedt aan Chris Rock. De acteur sloeg de komiek tijdens de uitreiking van de Oscars, nadat Rock een grap maakte over de echtgenote van Smith.

Smith legt uit dat hij bewust even media-stilte heeft gehouden na het incident op 27 maart. Oscar-presentator Rock maakte toen een grap over G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar de titelrol speelt.

Hij verwees daarmee naar de haardracht van Jada Pinkett Smith, een gevolg van alopecia, een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt. Haar man reageerde woedend. Nadat hij Rock live in de uitzending een klap had gegeven, zei de acteur: "Hou de naam van mijn vrouw uit je fucking mond."

Smith besloot een video op te nemen waarin hij de meest gestelde vragen over het incident beantwoordt.

De acteur begint met de vraag die hij het vaakst heeft gekregen: waarom hij zijn excuses niet aanbood tijdens zijn dankwoord, dat volgde nadat Smith de Oscar voor beste acteur in ontvangst nam. In zijn dankwoord zei de acteur wel sorry, maar dit was gericht aan de Academy (de organisatie van de Oscars). Rock werd niet genoemd. "Ik was toen compleet in de war", licht Smith nu toe.

De acteur heeft inmiddels contact opgenomen met Rock. "Maar hij zegt daar nog niet klaar voor te zijn. Hij laat het weten als hij dat wel is. Dus, bij dezen: Chris, ik bied mijn excuses aan", vervolgt Smith. "Mijn gedrag was onacceptabel en ik ben er voor je als je klaar bent om te praten." Ook biedt de Amerikaan zijn excuses aan aan de familie van Rock. "Ik dacht er toen niet over na hoeveel mensen ik pijn zou doen met deze actie."

78 Will Smith reageert op incident Oscars: 'Chris, het spijt me'

Smith werd niet aangespoord door zijn vrouw

Smith vertelt dat hij "de afgelopen drie maanden alles opnieuw heeft afgespeeld in zijn hoofd". "Ik wilde de nuances begrijpen en de complexiteit van wat er precies gebeurde. Dat ga ik nu niet ontrafelen, maar ik kan wel zeggen: niks in mij denkt dat mijn gedrag de juiste keuze was. Niks in mij vindt dat je op zo'n manier moet reageren op een grap."

Hij legt uit dat hij niet door zijn vrouw werd aangespoord om Rock te slaan, iets dat veel mensen vermoedden omdat ze na de grap met haar ogen rolde. "Dat was mijn eigen keuze", stelt de acteur. Ook aan haar, zijn kinderen, zijn fans en de andere Oscar-genomineerden biedt hij zijn excuses aan. "Mensen teleurstellen is een diepgeworteld trauma van mij. Ik haat het om mensen teleur te stellen."

Enkele dagen na het incident liet Smith weten zijn lidmaatschap van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences op te geven. Hij kan daardoor niet meer meestemmen voor de Oscars en mag het evenement de komende tien jaar niet meer bezoeken. Wel kan Smith worden genomineerd voor de filmprijs.