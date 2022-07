Shakira heeft altijd ontkend dat ze 14,5 miljoen euro aan Spaanse belasting heeft ontdoken. Ze weigerde om die reden eerder deze week een schikking van de rechter. Nu loopt de 45-jarige zangeres het risico om voor acht jaar de gevangenis in te gaan. Wat is er precies aan de hand met de Colombiaanse popster, die zo overtuigd is van haar eigen onschuld?

De belastingfraudezaak begint met Shakira's relatie met FC Barcelona-voetballer Gerard Piqué in 2011. De zangeres woont dan nog officieel op de Bahama's, maar is waarschijnlijk vaak bij haar partner in de Spaanse stad. Aanklagers zeggen later dat Shakira meer dan de helft van de tijd in Spanje is geweest en dus in dat land belasting moet betalen.

Shakira's naam duikt in 2017 op in de Panama Papers, het wereldwijde onderzoek naar buitenlandse betaalrekeningen van prominenten. Volgens het Spaanse Openbaar Ministerie is Shakira in de zes voorgaande jaren niet helemaal eerlijk geweest over haar verblijfplaats. Uit de Panama Papers blijkt dat de zangeres de Bahama's als fiscaal thuisland heeft opgegeven. In 2015 verhuist de popster pas officieel naar Spanje.

Justitie in Barcelona beschuldigt Shakira ervan tussen 2011 en 2014 belasting te hebben ontdoken. De zangeres betwist de beschuldigingen. Shakira stelt dat ze in die periode 34 miljoen euro belasting aan Spanje heeft afgedragen. Ze zegt dat ze de Spaanse fiscus niks meer is verschuldigd.

De Spaanse Belastingdienst start een onderzoek naar Shakira. De fiscus wil in kaart brengen of de zangeres de Belastingdienst nog meer geld schuldig is. Shakira betaalt de Spaanse Belastingdienst een schikking van 20 miljoen euro. Deze betaling gaat alleen over het jaar 2011. Het onderzoek naar haar woonplaats in 2012, 2013 en 2014 gaat volgens Spaanse media gewoon door.

Justitie klaagt de zangeres een week na het onderzoek officieel aan. Het Openbaar Ministerie formuleert zes aanklachten voor belastingontduiking, ter waarde van meer dan 14,5 miljoen euro. De zangeres wordt gevraagd een borgsom van 19 miljoen euro te storten, als verzekering dat ze niet de benen neemt. Het is onduidelijk of Shakira deze som heeft betaald.

De Belastingdienst probeert de zaak naar eigen zeggen herhaaldelijk met Shakira te schikken. Dit lukt niet. De fiscus stapt daarop alsnog naar de rechter. Shakira wordt er opnieuw van beschuldigd in drie jaar tijd bijna 15 miljoen euro in haar ondernemingen te hebben verborgen.

Shakira verschijnt in juni 2019 voor het eerst in deze zaak in de rechtbank. Ze blijkt niet gevlucht. Sterker nog: de zangeres laat via haar pr-team weten dat ze zich van geen kwaad bewust is. Shakira blijft de aanklachten stellig ontkennen.

Na een onderzoek van drie jaar concludeert de rechter dat er voldoende bewijs is om Shakira te vervolgen. Ze had het miljoenenbedrag gewoon moeten betalen. Het Openbaar Ministerie mag nu officieel een rechtszaak beginnen tegen de zangeres.

Shakira weigert nog altijd te schikken. Afgelopen week werd bekend dat de zangeres niet akkoord gaat met een tussentijds voorstel van de Spaanse justitie. De hoogte van het geweigerde schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. Dit betekent dat de zangeres voor de rechter moet verschijnen en dat haar een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Het Spaanse openbaar ministerie eist nu acht jaar cel en een boete van 24 miljoen euro tegen Shakira. Het OM stelt dat de zangeres van 2012 tot 2014 geen dag in haar huis op de Bahama's is geweest. Ondertussen is haar relatie met Piqué, met wie ze twee kinderen heeft, stukgelopen. Wanneer de strafzaak plaatsvindt en of dan duidelijk wordt of Shakira de waarheid spreekt, is niet bekend.