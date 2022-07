Het Spaanse openbaar ministerie (OM) heeft een celstraf van acht jaar geëist tegen Shakira vanwege belastingontduiking. De Colombiaanse zangeres, die in Barcelona woont, zou 14,5 miljoen euro aan inkomstenbelasting niet hebben betaald.

De 45-jarige artieste is zich van geen kwaad bewust. Ze stelt dat ze van 2012 tot 2014, de jaren waar de aanklacht over gaat, niet in Spanje heeft gewoond. Maar volgens de aanklagers zou ze meer dan de helft van de tijd in het land zijn geweest.

Shakira's advocaten zeggen dat hun cliënte op de Bahama's woonde en pas in 2015 naar Spanje is verhuisd. Het OM stelt op haar beurt dat de zangeres inderdaad een huis op de Bahama's heeft gekocht, maar dat ze daar van 2012 tot 2014 geen dag is geweest.

De popartieste was tot voor kort samen met Gerard Piqué. Ze had sinds 2011 een relatie met de Spaanse voetballer, die uit Barcelona komt en bij FC Barcelona speelt. Samen hebben ze twee kinderen.

Shakira weigerde deze week een schikking met justitie. De hoogte van het schikkingsbedrag dat was voorgesteld, is niet bekendgemaakt.