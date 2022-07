Voetballer Gregory van der Wiel en Rose Bertram zijn na acht jaar uit elkaar. Dat meldt het 27-jarige model in de nieuwe aflevering van de YouTube-serie Open Kaart.

"Ik ben momenteel single and ready to mingle", zegt ze. Ook zegt ze dat de beslissing om uit elkaar te gaan niet makkelijk was. "Je beslist niet in één keer dat je uit elkaar gaat. Dat is over een lange periode gegaan. Het is inmiddels drie maanden klaar."

Het tweetal is volgens Betram niet met ruzie uit elkaar gegaan. "Hij is de vader van mijn twee kinderen en ik zou het heel vervelend vinden als wij op een slechte manier uit elkaar zouden gaan."

Twee jaar geleden schreef voetballer Gregory van der Wiel (34) in een open brief op zijn website over mentale problemen waar hij mee worstelt. De paniekaanvallen en depressieve gevoelens hebben een rol gespeeld in het verbreken van de relatie, aldus Bertram.