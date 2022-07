VPRO-presentator Arjen Lubach viel tijdens de zomerstop van zijn programma De Avondshow in een zwart gat. Dat zegt hij in gesprek met radioprogramma Kunststof.

Inmiddels is hij wel uit het zwarte gat gekrabbeld, vertelt de 42-jarige presentator.

"Omdat televisie al je aandacht opslokt en dan heb je opeens tijd om na te denken over de wereld. En die was eigenlijk niet zo leuk als ik dacht", vertelt Lubach. Op 6 mei werd de laatste aflevering van de eerste reeks van het satirische nieuwsprogramma uitgezonden.

"We hebben de hele tijd grapjes gemaakt over de oorlog en over ellende. Als je dan niet de taak hebt om grapjes te maken, dan moet je het op een andere manier verwerken. Daar had ik het even moeilijk mee."

Lubach noemt het maken van het programma of het schrijven van een boek, zoals Stoorzender uit 2020, een "hele fijne manier om in zo'n hele ingewikkelde periode als nu de wereld te snappen". Inmiddels voelt de presentator zich beter: "Uiteindelijk moet je gewoon weer door."

In september begint het nieuwe seizoen van De Avondshow. Over de invulling daarvan mag Lubach nog niets vertellen.