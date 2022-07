Britney Spears hoeft niet te getuigen in de zaak tegen haar vader Jamie Spears, bepaalde een rechter in Los Angeles woensdag. Vader Jamie Spears wilde zijn dochter in februari al tot een verklaring dwingen.

De rechter ging niet mee in het verzoek van Jamie Spears. De advocaat van Jamie heeft laten weten dat hij beroep wil aantekenen tegen de beslissing van de rechter.

Britney Spears, bekend van hits als Baby One More Time en Toxic, kwam in 2008 na een mentale inzinking onder toezicht van haar vader te staan. Dat eindigde afgelopen najaar.

Sindsdien heeft de Amerikaanse zangeres haar vader er meerdere keren van beschuldigd dat hij zijn macht als toezichthouder heeft misbruikt.

Eerder deze maand sommeerde de rechter Jamie Spears wel om binnen dertig dagen een verklaring af te leggen over de curatele waaronder de zangeres stond.